Стало известно, автомобили каких цветов чаще предпочитают челябинцы

Челябинцы чаще всего предпочитают авто белого, черного и серебристого цветов
На челябинских дорогах чаще можно увидеть авто монохромных оттенков
На челябинских дорогах чаще можно увидеть авто монохромных оттенков

В Челябинской области покупатели чаще всего покупают автомобили монохромных оттенков. Самые продаваемые — белые и черные авто, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

«Самые распространенные цвета автомобилей — монохромные: белый, черный, серый и серебристый. Именно поэтому такие автомобили — самые массовые на челябинских дорогах», — отметили в пресс-службе Авито Авто.

При этом интересуются жители региона автомобилями с кузовами других цветов. Так, новые авто коричневого цвета более популярны в регионе с точки зрения спроса. Спрос на белые кузова ниже в среднем на 41%, на черные — на 52%. Еще меньшей популярностью пользуются синие, голубые и зеленые автомобили. Ими интересуются на 56% меньше, чем коричневыми.

