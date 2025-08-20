Стало известно, автомобили каких цветов чаще предпочитают челябинцы

В Челябинской области покупатели чаще всего покупают автомобили монохромных оттенков. Самые продаваемые — белые и черные авто, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».
«Самые распространенные цвета автомобилей — монохромные: белый, черный, серый и серебристый. Именно поэтому такие автомобили — самые массовые на челябинских дорогах», — отметили в пресс-службе Авито Авто.
При этом интересуются жители региона автомобилями с кузовами других цветов. Так, новые авто коричневого цвета более популярны в регионе с точки зрения спроса. Спрос на белые кузова ниже в среднем на 41%, на черные — на 52%. Еще меньшей популярностью пользуются синие, голубые и зеленые автомобили. Ими интересуются на 56% меньше, чем коричневыми.
