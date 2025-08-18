Исторический облик и городские удобства: топ премиальных инновационных ЖК в Челябинске. Фото

Самые продаваемые премиальные ЖК в Челябинске в 2025 году

18 августа 2025

Самые продаваемые ЖК с инновациями расположены в центре города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в топ-5 премиальных ЖК вошли: «Голос в сердце города», «Грани», «Бутик-квартал Голос Меридиан», «Весенний» и «НИКС ПРО» на Лесопарковой. Про лучшие инновационные ЖК, строящиеся по усовершенствованным технологиям и расположенные в локациях с хорошо развитой инфраструктурой, URA.RU рассказал директор по продажам АН ДАН-Недвижимость Алексей Найденов. «На первом месте в топе — ЖК „Голос в сердце города“ — проект в стиле neoclassical modern с приватным двором, коворкинг-зонами и smart-технологиями. Девелоперы делают ставку на сочетание исторического облика центра и современных удобств», — подчеркнул Найденов. ЖК «Голос в сердце города» на Алом поле Жилой комплекс «Голос в сердце города» построен в части «Алого поля», примыкающей к улице Труда. Новый ЖК расположен рядом с ДС «Юность» и ТРК «Мегаполис». Это центр города с хорошо развитой инфраструктурой: хорошие школы, детские сады, дворец пионеров и школьников, КРК «Мегаполис», благоустроенная набережная реки Миасс. Пешком можно дойти до исторического музея, челябинской филармонии, театра оперы и балета, а также зоопарка. Высота жилого комплекса достигает 99,97 метра, в здании — 31 этаж. В доме 217 апартаментов, общая площадь застройки достигает 22 000 квадратных метров. Архитектура жилого комплекса тщательно прорабатывалась. Чтобы башня хорошо дополнила центр города, фасад медного оттенка перекликается с соседними зданиями на «Алом поле»: Дворцом пионеров и храмом Александра Невского. Стекло же отражает пространство вокруг комплекса. Связывая прошлое с будущим, пластичная геометрия фасада меняет облик центра Челябинска. ЖК «Грани» возле челябинского зоопарка Второе место в рейтинге инновационных жилых комплексов занимает ЖК «Грани», расположенный рядом с зоопарком. Это комплекс с видовыми квартирами, собственной школой и променадом с ресторанами. Упор сделан на концепцию «город в городе». Концепцию нового ЖК разрабатывали долго. Проект должен был быть не просто коммерческим, а максимально учитывать интересы жителей. Необходимо было учесть, что жители Челябинска любят ходить в зоопарк, парк Гагарина, городской бор, поэтому важно было, чтоб территория рядом с этими объектами получилась максимально комфортной и привлекательной. Новый ЖК представляет собой четыре разноуровневые секции высотой от 6 до 19 этажей, объединенные стилобатной частью под торговые галереи. Объект презентовали весной 2024 года, а полностью он будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года. Собственники премиум-недвижимости получают возможность посещать лучшие заведения, гулять по новой набережной, жить рядом с городским бором и любоваться впечатляющими видами. ЖК «Бутик-квартал Голос Меридиан» Эксклюзивный проект с апартаментами класса luxury, бутиками и SPA-комплексом ориентирован на деловую элиту и инвесторов. Жилой квартал строят в границах улицы Артиллерийской, проспекта Ленина и автодороги «Меридиан». Новый ЖК объединяет две части города — Центральный и Тракторозаводский районы. По задумке архитекторов квартал станет логичным продолжением уже существующей застройки вдоль проспекта Ленина. Там будут прослеживаться отсылки к сталинскому ампиру и конструктивизму. Возводить квартал застройщик начал в 2024 году. Всего построят пять зданий разной высотности от восьми до 20 этажей и двухуровневую парковку, которая будет находиться под всей площадью застройки. Въезд на парковку сделают как со стороны Ленина, так и с улицы Артиллерийской. Сдать первый дом планируется в октябре 2027 года. Согласно проекту, общая площадь жилых и коммерческих помещений превысит 53 тысячи квадратных метров. Комфортная среда с элементами «умного дома» — ЖК «Весенний» от девелопера «Весна» Жилой комплекс предлагает не просто жилье, а комфортную среду с элементами «умного дома», энергосбережением и современной инфраструктурой. Это делает его одним из передовых проектов в Челябинске. ЖК «Весенний» расположится в районе северо-запада Челябинска. При его строительстве девелопер уделил особое внимание деталям, чтобы каждый элемент комплекса соответствовал стандартам качества и функциональности. В ЖК развита развлекательная, коммерческая и спортивная инфраструктура. Всего возведут три монолитных жилых дома высотой от 17 до 31 этажа. Квартиры там будут с продуманными планировками для комфортного проживания — от студий площадью 44 квадратных метров до роскошных пентхаусов 192 квадратных метра. В ЖК предусмотрены современные фасады, подземный паркинг, благоустроена территория. ЖК «НИКС ПРО» на Лесопарковой в Челябинске Жилой комплекс бизнес-класса «Никс Про на Лесопарковой» расположен в Центральном районе города, он строится на месте бывшего профилактория «Солнечный» на перекрестке улиц Лесопарковой и Худякова. Жилой комплекс будет состоять из пяти высотных домов: три дома 21, 23 и 25 этажей сдаются в четвертом квартале 2027 года, два дома 12 и 25 этажей будут сданы во втором квартале 2029. Также в жилом комплексе будет трехуровневая парковка под стилобатом. Это проект бизнес-класса, который заявляет о себе как о высокотехнологичном жилье с набором инновационных решений. В их числе: умный дом — управление светом и отоплением через приложение (базовые функции), датчики управления микроклиматом. Также в ЖК будут зарядки для электромобилей, что указано в планах паркинга и коворкинг-центр для работы и общения.

