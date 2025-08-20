В Челябинской области количество автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) на региональных дорогах увеличилось до 14. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«В Челябинской области продолжается обустройство АПВГК на дорогах регионального или межмуниципального значения. Общее количество весогабаритных рамок на сети региональных дорог увеличилось до четырнадцати», — сообщила пресс-служба ведомства. Работа проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В этом году два пункта появились на автомобильных дорогах: Долгодеревенское-Аргаяш-Кузнецкое-Кыштым (км 19+250) и Вахрушево-Копейск-Долгодеревенское ( 2+685). До конца октября появится еще два пункта на автодороге Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск (км 23 и км 123). Рамки весогабаритного контроля устанавливаются в соответствии с требованием федерального закона для сохранности дорог.
