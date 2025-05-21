В Кремле оценили идею Папы Римского провести переговоры Путина и Зеленского в Ватикане

Предложение нового Папы Римского провести переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане в Кремле встретили положительно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнив, что решение о месте возможных переговоров пока не принято.
«Мы традиционно приветствуем усилия всех тех стран, которые хотят поспособствовать урегулированию», — заявил Песков журналистам, комментируя инициативу Папы Римского. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля уточнил, что решение о месте возможных переговоров пока не принято. «Пока по месту дальнейших переговоров решения не принималось. Это решение принимается всеми заинтересованными сторонами», — отметил Песков.
Ранее стало известно, что Папа Римский Лев XIV выразил готовность предоставить Ватикан в качестве площадки для проведения нового раунда переговоров между Россией и Украиной. Понтифик также отметил, что Святой Престол традиционно выступает за мир и диалог.
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