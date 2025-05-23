Челябинск простился с сотрудником МЧС, погибшим на спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинец больше 20 лет работал водителем пожарной машины (архивное фото)
Челябинец больше 20 лет работал водителем пожарной машины (архивное фото) Фото:

В Челябинске простились с сотрудником МЧС Юрием Захаровым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

«Огнеборец погиб в ходе выполнения специальных задач в зоне СВО: приостановив контракт о прохождении службы, он ушел добровольцем защищать Родину. МЧС России выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве отметили, что на протяжении многих лет Юрий Васильевич занимал должность водителя пожарной машины в первой пожарно-спасательной части Челябинска. Его профессиональный стаж в системе МЧС превышал два десятилетия. За время службы он неоднократно приходил на помощь в экстренных ситуациях и участвовал в спасении людей. Коллеги отмечают его как надежного, отзывчивого и неравнодушного человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске простились с сотрудником МЧС Юрием Захаровым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. «Огнеборец погиб в ходе выполнения специальных задач в зоне СВО: приостановив контракт о прохождении службы, он ушел добровольцем защищать Родину. МЧС России выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве отметили, что на протяжении многих лет Юрий Васильевич занимал должность водителя пожарной машины в первой пожарно-спасательной части Челябинска. Его профессиональный стаж в системе МЧС превышал два десятилетия. За время службы он неоднократно приходил на помощь в экстренных ситуациях и участвовал в спасении людей. Коллеги отмечают его как надежного, отзывчивого и неравнодушного человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...