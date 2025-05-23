Челябинск простился с сотрудником МЧС, погибшим на спецоперации

В Челябинске простились с сотрудником МЧС Юрием Захаровым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.
«Огнеборец погиб в ходе выполнения специальных задач в зоне СВО: приостановив контракт о прохождении службы, он ушел добровольцем защищать Родину. МЧС России выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве отметили, что на протяжении многих лет Юрий Васильевич занимал должность водителя пожарной машины в первой пожарно-спасательной части Челябинска. Его профессиональный стаж в системе МЧС превышал два десятилетия. За время службы он неоднократно приходил на помощь в экстренных ситуациях и участвовал в спасении людей. Коллеги отмечают его как надежного, отзывчивого и неравнодушного человека.
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