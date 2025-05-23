В Миассе не будут ремонтировать разрушенный пешеходный мост через одноименную реку. В пресс-службе горадминистрации объяснили причину такого решения.
«В Миассе рядом с улицей Заимочная был пешеходный мостик, по нему много людей ходили на работу. Сейчас одна часть моста ушла под воду, другая накренилась. Можно его отремонтировать?» — просит местная жительница Наталья И. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина предлагает с одной стороны поставить шесть столбов, с другой два столба и приварить между ними стальные балки. Поперек устроить деревянный настил. В администрации Миасса ответили, что мост ремонтировать не будут.
«Этот мост не подлежит ремонту и восстановлению. Необходимо строительство нового моста. Бюджетом округа не предусмотрено строительство нового моста на этом месте, так как он не является приоритетным объектом. Объект использовался ограниченным кругом лиц и нерегулярно», — пояснили в пресс-службе мэрии Миасса.
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