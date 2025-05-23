В Миассе не будут восстанавливать сломанный пешеходный мост. Фото

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По мосту люди ходили каждый день (архивное фото)
По мосту люди ходили каждый день (архивное фото) Фото:

В Миассе не будут ремонтировать разрушенный пешеходный мост через одноименную реку. В пресс-службе горадминистрации объяснили причину такого решения.

«В Миассе рядом с улицей Заимочная был пешеходный мостик, по нему много людей ходили на работу. Сейчас одна часть моста ушла под воду, другая накренилась. Можно его отремонтировать?» — просит местная жительница Наталья И. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина предлагает с одной стороны поставить шесть столбов, с другой два столба и приварить между ними стальные балки. Поперек устроить деревянный настил. В администрации Миасса ответили, что мост ремонтировать не будут.

«Этот мост не подлежит ремонту и восстановлению. Необходимо строительство нового моста. Бюджетом округа не предусмотрено строительство нового моста на этом месте, так как он не является приоритетным объектом. Объект использовался ограниченным кругом лиц и нерегулярно», — пояснили в пресс-службе мэрии Миасса.

Этот мостик не будут ремонтировать
Этот мостик не будут ремонтировать
Фото:

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В Миассе не будут ремонтировать разрушенный пешеходный мост через одноименную реку. В пресс-службе горадминистрации объяснили причину такого решения. «В Миассе рядом с улицей Заимочная был пешеходный мостик, по нему много людей ходили на работу. Сейчас одна часть моста ушла под воду, другая накренилась. Можно его отремонтировать?» — просит местная жительница Наталья И. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Женщина предлагает с одной стороны поставить шесть столбов, с другой два столба и приварить между ними стальные балки. Поперек устроить деревянный настил. В администрации Миасса ответили, что мост ремонтировать не будут. «Этот мост не подлежит ремонту и восстановлению. Необходимо строительство нового моста. Бюджетом округа не предусмотрено строительство нового моста на этом месте, так как он не является приоритетным объектом. Объект использовался ограниченным кругом лиц и нерегулярно», — пояснили в пресс-службе мэрии Миасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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