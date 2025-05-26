Подруга утонувшего семиклассника в Верхнем Тагиле чуть не погибла с ним

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) на водоеме, где утонул семиклассник Антон (имя изменено), в этот же момент чуть не погибла его подруга. Ее спас друг. Подробности истории URA.RU рассказала сама девушка.
«Меня вытащил друг Дима. Он и [Антона] хотел спасти, но у него не хватило сил», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, Антон был душой компании. «Если кому-то было плохо, он всегда поддерживал», — отметила его знакомая. Она же ранее говорила, что рядом с ними якобы был рыбак, который никак не отреагировал на ЧП.
Трагедия произошла вечером 25 мая. Предварительно, Антон прыгнул в воду, поспорив с другом, что лучше плавает. По слухам, в этот момент подростки якобы были в нетрезвом виде. Водолазы достали тело только 26 мая. Его отправили на судмедэкспертизу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!