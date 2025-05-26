Подруга утонувшего семиклассника в Верхнем Тагиле чуть не погибла с ним

26 мая 2025 в 15:21 Размер текста - 17 +

Мост, с которого нырнул подросток Фото: СУ СК по Свердловской области В Верхнем Тагиле (Свердловская область) на водоеме, где утонул семиклассник Антон (имя изменено), в этот же момент чуть не погибла его подруга. Ее спас друг. Подробности истории URA.RU рассказала сама девушка. «Меня вытащил друг Дима. Он и [Антона] хотел спасти, но у него не хватило сил», — сказала собеседница агентства. По ее словам, Антон был душой компании. «Если кому-то было плохо, он всегда поддерживал», — отметила его знакомая. Она же ранее говорила, что рядом с ними якобы был рыбак, который никак не отреагировал на ЧП. Трагедия произошла вечером 25 мая. Предварительно, Антон прыгнул в воду, поспорив с другом, что лучше плавает. По слухам, в этот момент подростки якобы были в нетрезвом виде. Водолазы достали тело только 26 мая. Его отправили на судмедэкспертизу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхнем Тагиле (Свердловская область) на водоеме, где утонул семиклассник Антон (имя изменено), в этот же момент чуть не погибла его подруга. Ее спас друг. Подробности истории URA.RU рассказала сама девушка. «Меня вытащил друг Дима. Он и [Антона] хотел спасти, но у него не хватило сил», — сказала собеседница агентства. По ее словам, Антон был душой компании. «Если кому-то было плохо, он всегда поддерживал», — отметила его знакомая. Она же ранее говорила, что рядом с ними якобы был рыбак, который никак не отреагировал на ЧП. Трагедия произошла вечером 25 мая. Предварительно, Антон прыгнул в воду, поспорив с другом, что лучше плавает. По слухам, в этот момент подростки якобы были в нетрезвом виде. Водолазы достали тело только 26 мая. Его отправили на судмедэкспертизу.