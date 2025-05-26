«Он просто ушел»: за гибелью семиклассника в свердловском пруду наблюдал рыбак

Рыбак наблюдал за смертью школьника на водоеме в Верхнем Тагиле

26 мая 2025 в 15:11 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на глазах у остальных подростков Фото: СУ СКР по Свердловской области На Верхнетагильском водоеме (Свердловская область) в момент гибели семиклассника рядом находился мужчина-рыбак, который якобы никак не отреагировал на ЧП. Подробности истории URA.RU рассказала подруга утонувшего школьника. «Мы просили рыбака о помощи, но он ничего не сделал. Он просто ушел, когда понял, что [мальчик] утонул», — заявила собеседница агентства. Происшествие случилось вечером 25 мая. По предварительным данным, мальчик поспорил с другом, что лучше плавает. Разделся и прыгнул с моста, но вынырнуть уже не смог. Водолазы достали его тело лишь 26 мая. За день до трагедии мальчик поругался с девушкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Верхнетагильском водоеме (Свердловская область) в момент гибели семиклассника рядом находился мужчина-рыбак, который якобы никак не отреагировал на ЧП. Подробности истории URA.RU рассказала подруга утонувшего школьника. «Мы просили рыбака о помощи, но он ничего не сделал. Он просто ушел, когда понял, что [мальчик] утонул», — заявила собеседница агентства. Происшествие случилось вечером 25 мая. По предварительным данным, мальчик поспорил с другом, что лучше плавает. Разделся и прыгнул с моста, но вынырнуть уже не смог. Водолазы достали его тело лишь 26 мая. За день до трагедии мальчик поругался с девушкой.