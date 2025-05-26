«Он просто ушел»: за гибелью семиклассника в свердловском пруду наблюдал рыбак

Рыбак наблюдал за смертью школьника на водоеме в Верхнем Тагиле
© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло на глазах у остальных подростков
ЧП произошло на глазах у остальных подростков Фото:

На Верхнетагильском водоеме (Свердловская область) в момент гибели семиклассника рядом находился мужчина-рыбак, который якобы никак не отреагировал на ЧП. Подробности истории URA.RU рассказала подруга утонувшего школьника.

«Мы просили рыбака о помощи, но он ничего не сделал. Он просто ушел, когда понял, что [мальчик] утонул», — заявила собеседница агентства.

Происшествие случилось вечером 25 мая. По предварительным данным, мальчик поспорил с другом, что лучше плавает. Разделся и прыгнул с моста, но вынырнуть уже не смог. Водолазы достали его тело лишь 26 мая. За день до трагедии мальчик поругался с девушкой.

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На Верхнетагильском водоеме (Свердловская область) в момент гибели семиклассника рядом находился мужчина-рыбак, который якобы никак не отреагировал на ЧП. Подробности истории URA.RU рассказала подруга утонувшего школьника. «Мы просили рыбака о помощи, но он ничего не сделал. Он просто ушел, когда понял, что [мальчик] утонул», — заявила собеседница агентства. Происшествие случилось вечером 25 мая. По предварительным данным, мальчик поспорил с другом, что лучше плавает. Разделся и прыгнул с моста, но вынырнуть уже не смог. Водолазы достали его тело лишь 26 мая. За день до трагедии мальчик поругался с девушкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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