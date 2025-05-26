«Он просто ушел»: за гибелью семиклассника в свердловском пруду наблюдал рыбак

На Верхнетагильском водоеме (Свердловская область) в момент гибели семиклассника рядом находился мужчина-рыбак, который якобы никак не отреагировал на ЧП. Подробности истории URA.RU рассказала подруга утонувшего школьника.
«Мы просили рыбака о помощи, но он ничего не сделал. Он просто ушел, когда понял, что [мальчик] утонул», — заявила собеседница агентства.
Происшествие случилось вечером 25 мая. По предварительным данным, мальчик поспорил с другом, что лучше плавает. Разделся и прыгнул с моста, но вынырнуть уже не смог. Водолазы достали его тело лишь 26 мая. За день до трагедии мальчик поругался с девушкой.
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