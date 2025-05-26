Пассажиры более 12 часов ожидают вылета своего самолета
Пассажиры рейса Новый Уренгой — Пермь авиакомпании ЮВТ АЭРО более 12 часов ожидают вылета своего самолета. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Большое Савино».
«Задерживается вылет рейса авиакомпании ЮВТ АЭРО по маршруту Новый Уренгой — Пермь. Предварительное время вылета 11 часов 40 минут 27 мая», — следует из онлайн-табло аэропорта. Изначально самолет должен был вылететь в 19:05 26 мая.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию ЮВТ АЭРО, чтобы выяснить причину задержки. Ответ ожидается.
Самолет должен был вылететь в Пермь вечером 26 мая
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