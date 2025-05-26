26 мая 2025

Авиарейс из Нового Уренгоя в Пермь задержан более чем на 12 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры более 12 часов ожидают вылета своего самолета
Пассажиры более 12 часов ожидают вылета своего самолета Фото:

Пассажиры рейса Новый Уренгой — Пермь авиакомпании ЮВТ АЭРО более 12 часов ожидают вылета своего самолета. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Большое Савино».

«Задерживается вылет рейса авиакомпании ЮВТ АЭРО по маршруту Новый Уренгой — Пермь. Предварительное время вылета 11 часов 40 минут 27 мая», — следует из онлайн-табло аэропорта. Изначально самолет должен был вылететь в 19:05 26 мая.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию ЮВТ АЭРО, чтобы выяснить причину задержки. Ответ ожидается.

Самолет должен был вылететь в Пермь вечером 26 мая
Самолет должен был вылететь в Пермь вечером 26 мая
Фото:

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Пассажиры рейса Новый Уренгой — Пермь авиакомпании ЮВТ АЭРО более 12 часов ожидают вылета своего самолета. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Большое Савино». «Задерживается вылет рейса авиакомпании ЮВТ АЭРО по маршруту Новый Уренгой — Пермь. Предварительное время вылета 11 часов 40 минут 27 мая», — следует из онлайн-табло аэропорта. Изначально самолет должен был вылететь в 19:05 26 мая. URA.RU направило запрос в авиакомпанию ЮВТ АЭРО, чтобы выяснить причину задержки. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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