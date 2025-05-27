В Ясиноватой Луганской народной республики (ЛНР) открыли памятник сыну полпреда в УрФО, Герою России Владимиру Жоге. Памятник был изготовлен в Златоусте, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.
«В Ясиноватой открыли памятник Герою России Владимиру Жоге, изготовленный в Златоусте. Владимира Жога (позывной — Воха) — Герой Донецкой Народной Республики, Герой Российской Федерации», — сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.
Участие в мероприятии принял полпред президента в УрФО Артем Жога. «Это живая память о моем сыне, который отдал свою жизнь, защищая мирных жителей. Символично, что помощь в установке памятника оказал город Златоуст Челябинской области. Благодарю всех, кто помнит Героя России Владимира Жогу!» — сказал Артем Жога.
Установить монумент удалось благодаря совместным усилиям жителей и предприятий Златоуста. Город с 2022 года оказывают Ясиноватой всестороннюю гуманитарную помощь.
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