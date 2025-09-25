Компания из Магнитогорска (Челябинская область) накормит потребителей Китая куриными лапками. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, поставщик направил в КНР 19,5 тонны продукции.
«Предварительно перед экспортом предприятие получило разрешение службы на экспорт субпродуктов. Специалисты провели комплекс лабораторных исследований на соответствие продукции требованиям страны-импортера», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Ветконтроль прошел 25 сентября. В 2025 году Магнитогорский птицеводческий комплекс отправляет партию в Китай уже 12-й по счету раз. Машина с грузом проследует в КНР через Казахстан.
Китайцы едят куриные лапки, приготовленные по разным рецептам. Обжаривают с добавлением соевого соуса или на воке с панировкой из крахмала.
