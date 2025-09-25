ММК представил уникальные виды проката, не имеющие аналогов в России

Магнитогорский металлургический комбинат представил два новых вида металлопроката: коррозионностойкий MAGProtect и декоративный SteelArt Design. В компании отмечают, что оба решения не имеют аналогов на российском рынке и дополняются расширенными сервисными услугами, сообщили URA.RU в пресс-службе ММК.
«ММК традиционно делает ставку на технологическое лидерство, подтвержденное качеством продукции и комплексными решениями, отвечающими запросам потребителей. В рамках данной стратегии мы предлагаем рынку два уникальных, не имеющих аналогов решения по прокату с покрытием», — пояснил директор по продажам ПАО «ММК» Иван Радюкевич.
Первым новшеством стал металлопрокат с покрытием MAGProtect на основе сплава цинка, алюминия и магния. Его коррозионная стойкость значительно превышает свойства традиционного цинкового покрытия. Разработка отличается прочностью, жаростойкостью и сохраняет защитные свойства даже в местах механических повреждений.
Второй разработкой стал прокат SteelArt Design с декоративным покрытием, нанесенным методом цифровой печати. Оно даёт возможность создавать индивидуальные изображения, устойчиво к атмосферным воздействиям и ультрафиолету, а также рассчитано на долгий срок службы.
Помимо новых продуктов, ММК развивает сервисные направления, уточнили в пресс-службе. В июле 2025 года на базе ООО «МРК» начал работу новый цех машиностроительной продукции, где создан сервисный центр с полным циклом современного оборудования. Это позволяет выпускать готовые изделия, которые не требуют доработки.
