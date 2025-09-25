Канадский тренер «Трактора» предложил вратарю Мыльникову доказать первенство

Вратарь челябинского ХК «Трактор» Сергей Мыльников считает себя лучшим в КХЛ голкипером и старается выигрывать конкуренцию с надежным новобранцем команды канадцем Крисом Дригером. В то же время главный тренер ХК канадец Бенуа Гру посоветовал Мыльникову доказать свое право быть номером один в воротах «Трактора». Об этом Сергей Мыльников рассказал в комментарии порталу «РБ Спорт».
«Конечно, хочется больше играть и хочется выигрывать эту конкуренцию с Крисом (Крисом Дригером — другим вратарем „Трактора“ — Прим. ред). Отношения у нас хорошие — рабочая конкуренция, и мы друг друга поддерживаем. Нет такого, чтобы кто-то радовался из-за пропущенных голов. Только поддержка, мы в одной команде и нам важно побеждать», — сказал Мыльников, накануне блестяще сыгравший на вратарской позиции в матче с «Авангардом».
Голкипер подтвердил сказанные Бенуа Гру слова о том, что Мыльникову пришло время доказывать свое право быть первым номером в воротах «Трактора». Хотя на старте сезона КХЛ он сыграл в составе клуба лишь три из девяти матчей.
«Мы разговаривали об этом летом (о времени доказывать право быть первым — Прим. ред.). В прошлом сезоне я должен был делать шаг вперед, и в этом я его сделал. Конечно, я всегда в себе чувствую силы. Я считаю, что я даже лучший в лиге. А как по-другому играть в хоккей, если не считать так?», — сказал Мыльников.
Накануне «Трактор» на собственном льду разгромил омский «Авангард» 5:1 и тем самым прервал шестиматчевую победную серию сибиряков. У Мыльникова был шанс на шатаут, но он пропустил единственную шайбу на 45-й минуте с «усов» от Семена Чистякова.
