25 сентября 2025

Канадский тренер «Трактора» предложил вратарю Мыльникову доказать первенство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У Мыльникова был шанс на «сухарь» в матче с «Авангардом»
У Мыльникова был шанс на «сухарь» в матче с «Авангардом» Фото:
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Вратарь челябинского ХК «Трактор» Сергей Мыльников считает себя лучшим в КХЛ голкипером и старается выигрывать конкуренцию с надежным новобранцем команды канадцем Крисом Дригером. В то же время главный тренер ХК канадец Бенуа Гру посоветовал Мыльникову доказать свое право быть номером один в воротах «Трактора». Об этом Сергей Мыльников рассказал в комментарии порталу «РБ Спорт».

«Конечно, хочется больше играть и хочется выигрывать эту конкуренцию с Крисом (Крисом Дригером — другим вратарем „Трактора“ — Прим. ред). Отношения у нас хорошие — рабочая конкуренция, и мы друг друга поддерживаем. Нет такого, чтобы кто-то радовался из-за пропущенных голов. Только поддержка, мы в одной команде и нам важно побеждать», — сказал Мыльников, накануне блестяще сыгравший на вратарской позиции в матче с «Авангардом».

Голкипер подтвердил сказанные Бенуа Гру слова о том, что Мыльникову пришло время доказывать свое право быть первым номером в воротах «Трактора». Хотя на старте сезона КХЛ он сыграл в составе клуба лишь три из девяти матчей.

«Мы разговаривали об этом летом (о времени доказывать право быть первым — Прим. ред.). В прошлом сезоне я должен был делать шаг вперед, и в этом я его сделал. Конечно, я всегда в себе чувствую силы. Я считаю, что я даже лучший в лиге. А как по-другому играть в хоккей, если не считать так?», — сказал Мыльников.

Накануне «Трактор» на собственном льду разгромил омский «Авангард» 5:1 и тем самым прервал шестиматчевую победную серию сибиряков. У Мыльникова был шанс на шатаут, но он пропустил единственную шайбу на 45-й минуте с «усов» от Семена Чистякова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вратарь челябинского ХК «Трактор» Сергей Мыльников считает себя лучшим в КХЛ голкипером и старается выигрывать конкуренцию с надежным новобранцем команды канадцем Крисом Дригером. В то же время главный тренер ХК канадец Бенуа Гру посоветовал Мыльникову доказать свое право быть номером один в воротах «Трактора». Об этом Сергей Мыльников рассказал в комментарии порталу «РБ Спорт». «Конечно, хочется больше играть и хочется выигрывать эту конкуренцию с Крисом (Крисом Дригером — другим вратарем „Трактора“ — Прим. ред). Отношения у нас хорошие — рабочая конкуренция, и мы друг друга поддерживаем. Нет такого, чтобы кто-то радовался из-за пропущенных голов. Только поддержка, мы в одной команде и нам важно побеждать», — сказал Мыльников, накануне блестяще сыгравший на вратарской позиции в матче с «Авангардом». Голкипер подтвердил сказанные Бенуа Гру слова о том, что Мыльникову пришло время доказывать свое право быть первым номером в воротах «Трактора». Хотя на старте сезона КХЛ он сыграл в составе клуба лишь три из девяти матчей. «Мы разговаривали об этом летом (о времени доказывать право быть первым — Прим. ред.). В прошлом сезоне я должен был делать шаг вперед, и в этом я его сделал. Конечно, я всегда в себе чувствую силы. Я считаю, что я даже лучший в лиге. А как по-другому играть в хоккей, если не считать так?», — сказал Мыльников. Накануне «Трактор» на собственном льду разгромил омский «Авангард» 5:1 и тем самым прервал шестиматчевую победную серию сибиряков. У Мыльникова был шанс на шатаут, но он пропустил единственную шайбу на 45-й минуте с «усов» от Семена Чистякова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...