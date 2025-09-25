Экс-замначальника отдела полиции Магнитогорска Бурантаеву утвердили приговор

Бывшему заместителю начальника отдела полиции «Орджоникидзевский» Магнитогорска (Челябинская область) Кайрату Бурантаеву утвердили 5-летний срок в колонии строгого режима по делу о коррупции и превышении полномочий. Об этом URA.RU сообщил источник в судебной системе.
«Челябинский облсуд оставил в силе приговор первой инстанции, которая приговорила Бурантаева к пяти годам колонии строгого режима и штрафу. Вердикт вступил в законную силу», — рассказал источник.
URA.RU связалось с пресс-службой Челябинского областного суда. Там обещали уточнить информацию.
Бурантаев попал под следствие вместе со своим непосредственным начальником — Константином Пензиным. В сентябре 2024 года их задержали сотрудники УФСБ по региону. Силовиков обвинили в коррупции и превышении полномочий. Предварительно, за определенную плату они оказывали покровительство одному из коммерсантов.
После задержания Бурантаева и Пензина отстранили от службы и отправили в СИЗО. В пресс-службе ГУ МВД по региону заявили о начатой в отношении сотрудников проверки. Там заверили, что в случае подтверждения вины — они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.
По данным издания «Верстов.Инфо», Пензин не стал дожидаться окончания расследования. Он подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. В мае 2025 года издание, ссылаясь на нескольких источников, сообщило, что бывший полицейский погиб на фронте. Бурантаев же дождался суда и был приговорен к пяти годам колонии и штрафу в размере трехкратной суммы взятки, то есть 231 тысячи рублей.
