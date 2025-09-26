Завод Роскосмоса выиграл суд с челябинским миндором

В Челябинской области входящий в Роскосмос Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) выиграл спор с министерством дорожного хозяйства региона. Как следует из документации суда, на кону стояла сумма в 57,4 млн рублей.
«Информация о принятом судебном акте. Иск удовлетворить полностью», — отмечено на сайте суда. Подробности решения появятся позже.
Иск арбитраж зарегистрировал 23 апреля. УКВЗ взыскивал сумму основного долга.
При подготовке материала URA.RU направило запросы всем сторонам процесса. Ответы будут опубликованы при поступлении.
