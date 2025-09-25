В трех челябинских городах поменялись спикеры, а в одном — нет

В Кыштыме, Снежинске и Усть-Катаве (Челябинская область) депутаты выбрали новых председателей горсобраний. Об этом сообщают интернет-ресурсы собраний и местные СМИ.
«Людмила Шеболаева остается в политической жизни Кыштыма в должности председателя собрания депутатов городского округа. Ее кандидатуру поддержало большинство новоизбранных депутатов нашего округа», — сообщило издание «Кыштымский рабочий».
На протяжении последних десяти лет 72-летняя Шеболаева была мэром Кыштыма. Выиграв выборы в собрание депутатов, 18 сентября она ушла в отставку.
Сменился спикер и в Снежинске. Новый спикер выборы в горсобрание выиграл как самовыдвиженец.
«Собрание депутатов Снежинского городского округа решает избрать председателем Собрания депутатов Горшкова Сергея Владимировича. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию», — говорится в опубликованном тексте решения.
Горшкову 55 лет. До поста спикера работал заместителем директора АО «Вилмант». Прежний председатель Снежинского горсобрания Алексей Ремезов избрался в депутаты областного заксобрания.
Новый спикер появился и в собрании депутатов Усть-Катава. Им стала Ольга Палатная.
«13 депутатов поддержали кандидатуру Ольги Палатной, 1 проголосовал против, 1 отсутствовал на заседании», — сообщает издание «Усть-Катавская неделя».
До избрания главой Палатная работала исполнительным секретарем местного отделения «Единой России», ей 61 год. Прежний спикер Сергей Пульдяев в выборах депутатов горсобрания нового созыва не участвовал и сложил полномочия.
В Катав-Ивановском округе переизбрали временно исполняющего обязанности главы района. Им стал Александр Васильев. Также депутаты определились с кандидатурой спикера собрания. Им стала действующий председатель Екатерина Куликова.
«Васильев работал врио главы округа с февраля. После выборов собрания потребовалось вновь принять решение. Большинством голосов депутаты снова поддержали кандидатуру руководителя», — рассказала URA.RU Куликова.
За оба решения парламентарии проголосовали большинством голосов. Из 15-ти депутатов «за» проголосовали 11 человек при одном отсутствующем депутате. Одновременно Васильев стал заместителем председателя собрания. Этого требует устав. Выборы главы округа состоятся в конце ноября.
Также удалось сохранить свои посты спикерам Копейска, Миасса, Златоуста, Кизильского округа. В Брединском муниципальном округе прежний спикер не смогла пройти в собрание депутатов. Преемника ей найти пока не удалось.
