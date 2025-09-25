В Коркино Челябинской области построят типовой 6-этажный жилой комплекс. Возвести объект застройщик планирует к третьему кварталу 2026 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинской области застройщик ООО СЗ „Эристави-Коркино“ возведет новый жилой комплекс площадью 1635 квадратных метров. В доме будут квартиры различной площади от студий до трехкомнатных. Средняя площадь квартир в доме достигнет 40 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
Строительством жилого комплекса в Коркино займется компания ООО СЗ «Эристави-Коркино». Благоустройство придомовой территории предполагает детские, спортивные площадки, а также площадки для сбора мусора. Также на придомовой территории планируется сделать 22 места для автопарковки.
