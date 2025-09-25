25 сентября 2025

В челябинском городе построят новый ЖК. Фото

Новый ЖК в Коркино построят к третьему кварталу 2026 года.
© Служба новостей «URA.RU»
ЖК в Копейске возведут к третьему кварталу 2026 года
ЖК в Копейске возведут к третьему кварталу 2026 года Фото:

В Коркино Челябинской области построят типовой 6-этажный жилой комплекс. Возвести объект застройщик планирует к третьему кварталу 2026 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинской области застройщик ООО СЗ „Эристави-Коркино“ возведет новый жилой комплекс площадью 1635 квадратных метров. В доме будут квартиры различной площади от студий до трехкомнатных. Средняя площадь квартир в доме достигнет 40 квадратных метров», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Строительством жилого комплекса в Коркино займется компания ООО СЗ «Эристави-Коркино». Благоустройство придомовой территории предполагает детские, спортивные площадки, а также площадки для сбора мусора. Также на придомовой территории планируется сделать 22 места для автопарковки.

В доме будут как студии, так и трехкомнатные квартиры
В доме будут как студии, так и трехкомнатные квартиры
Фото:

© Служба новостей «URA.RU»
