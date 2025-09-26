Власти Челябинска разрешили бизнесмену строить крупный складской комплекс на ЧМЗ. Скрин

В Челябинске на ЧМЗ построят крупный складской комплекс
Мэрия Челябинска одобрила строительство складского комплекса в металлургическом районе Челябинска на улице Мраморной. Объект возведут на площади 14 863 квадратных метров. Инициатор проекта — компания ООО «Алсо», занимающаяся производством трубопроводной арматуры, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (склад) на земельном участке с минимальным процентом озеленения — 18. Объект будет расположен в зоне производственно-складских объектов I — II классов опасности по улице Мраморной, земельный участок 16 Д в Металлургическом районе Челябинска», — сообщается на сайте.

Кадастровая стоимость земельного участка под застройку достигает 16 585 918 рублей. По данным сервиса «Сбис», строительством объекта займется компания «Алсо». Владелец компании — Денис Рысенко. На фирме зарегистрировано сразу пять видов деятельности: производство трубопроводной арматуры, производство электромонтажных, санитарно-технических и других строительно-монтажных работ, оптовая неспециализированная торговля, а также деятельность, связанная с перевозками.

