Shot: у десятков тысяч москвичей пропал интернет

Десятки тысяч жителей Москвы и Подмосковья столкнулись с проблемами доступа к интернету после того, как в нескольких жилых комплексах произошел сбой в работе сети оператора АСВТ. Первые сообщения о проблемах поступили около 08:10 утра.
«Десятки тысяч жителей Москвы и Подмосковья не могут воспользоваться Интернетом», — сообщает Shot. Жители ЖК «Рассказово 2.0», «Новые Ватутинки», «Датский квартал», «Рихард», «Героев», «Западное Кунцево», «Первый Ленинградский» и «Новое Тушино» сообщили, что у них пропал доступ к сериалам, фильмам и другим онлайн-сервисам. Кроме того, из-за сбоя перестали работать банковские карты в магазинах на первых этажах этих жилых комплексов, а домофоны функционируют только при использовании ключей.
Представители АСВТ заявили Shot, что причиной сбоя стали DDoS-атаки, исходящие с зарубежных серверов. В компании признали, что пока не могут точно сказать, когда удастся устранить неполадки. Генеральный директор АСВТ уточнила, что дозвониться до технической поддержки в данный момент невозможно, поскольку и телефония оператора также пострадала от атаки.
В мае 2025 года в более чем 30 городах России, включая отдельные районы Москвы и Подмосковья, уже фиксировались массовые перебои с мобильным интернетом из-за угрозы атак беспилотников. Тогда ограничения затронули пользователей сразу нескольких операторов, а официальные комментарии по причинам отключений также отсутствовали.
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