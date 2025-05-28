Исправительными работами наказали алиментщицу из Чусового

Жительницу Чусового (Пермский край) наказали за 300 тысяч рублей долга по алиментам. Об этом говорится в материалах, опубликованных на странице «ВКонтакте» Чусовского городского суда.
«Чусовской городской суд вынес приговор местной жительнице за систематическую неуплату алиментов. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием заработка в пять процентов в пользу государства. Приговор не вступил в законную силу», — указано в судебных материалах.
Суд доказал: женщина знала, что должна платить алименты сыну, но больше двух месяцев специально этого не делала. Она могла работать, но даже не пыталась найти работу, не обращалась в Центр занятости и не помогала ребенку материально. Сумма задолженности превысила 294 тысячи рублей.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае судебные приставы задержали мужчину, который уклонялся от уплаты алиментов и пытался скрыться от правосудия необычным способом — под столом. Однако его быстро обнаружили и задержали.
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