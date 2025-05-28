28 мая 2025

В Перми арт-объект «Место, где вместе» восстановят

© Служба новостей «URA.RU»
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Скамья примирения также будет возвращена в сад имени Любимова
Скамья примирения также будет возвращена в сад имени Любимова Фото:

Арт-объект «Место, где вместе» и скамья примирения будут возвращены в сад имени Любимова в Перми. Об этом URA.RU рассказали в В МКУ «Пермблагоустройство».

«Это произойдет после окончания работ по ремонту тротуаров и газона. В настоящее время все элементы находятся на базе подрядной организации, выполняющей ремонтные работы», — отметили в городской мэрии. 

28 мая URA.RU сообщало, что в Перми снесли арт-объект «Место, где вместе». Он был установлен в 2016 году. И однажды художник Алексей Илькаев, известным под псевдонимом SadFace, переделал его в «Место, где смерть». В саду размещено объявление о том, что там проводится благоустройство. Согласно информации, завершить ремонт планируют к 30 сентября 2025 года.

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Арт-объект «Место, где вместе» и скамья примирения будут возвращены в сад имени Любимова в Перми. Об этом URA.RU рассказали в В МКУ «Пермблагоустройство». «Это произойдет после окончания работ по ремонту тротуаров и газона. В настоящее время все элементы находятся на базе подрядной организации, выполняющей ремонтные работы», — отметили в городской мэрии.  28 мая URA.RU сообщало, что в Перми снесли арт-объект «Место, где вместе». Он был установлен в 2016 году. И однажды художник Алексей Илькаев, известным под псевдонимом SadFace, переделал его в «Место, где смерть». В саду размещено объявление о том, что там проводится благоустройство. Согласно информации, завершить ремонт планируют к 30 сентября 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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