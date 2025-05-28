В Перми арт-объект «Место, где вместе» восстановят

Арт-объект «Место, где вместе» и скамья примирения будут возвращены в сад имени Любимова в Перми. Об этом URA.RU рассказали в В МКУ «Пермблагоустройство».
«Это произойдет после окончания работ по ремонту тротуаров и газона. В настоящее время все элементы находятся на базе подрядной организации, выполняющей ремонтные работы», — отметили в городской мэрии.
28 мая URA.RU сообщало, что в Перми снесли арт-объект «Место, где вместе». Он был установлен в 2016 году. И однажды художник Алексей Илькаев, известным под псевдонимом SadFace, переделал его в «Место, где смерть». В саду размещено объявление о том, что там проводится благоустройство. Согласно информации, завершить ремонт планируют к 30 сентября 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!