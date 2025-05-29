Шойгу раскрыл место встречи России и Украины в июне

Стамбул выбран основной площадкой для переговоров России и Украины. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на переговорах с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем.
«Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям — касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки, ну и теперь российско-украинской переговоров», — заявил Шойгу в ходе встречи. Его слова передает ТАСС. Он выразил благодарность турецкой стороне за предоставление условий для работы делегаций и подчеркнул, что усилия Анкары позволили обеспечить безопасность и создать оптимальные условия для переговорного процесса.
Шойгу также отметил, что российско-турецкий политический диалог динамично развивается благодаря интенсивным контактам на высшем уровне. По его словам, президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган часто поддерживают связь, обсуждая ключевые вопросы сотрудничества. Шойгу напомнил, что последний обстоятельный разговор лидеров состоялся 11 мая.
Кроме того, он подчеркнул значимость совместных проектов России и Турции в торгово-экономической и энергетической сферах. «С Анкарой нас связывает успешная реализация совместных крупных проектов в торгово-экономической, энергетической областях», — подытожил секретарь СБ РФ.
Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Мемиш впервые посетил Москву. Он прибыл для участия в международной встрече представителей, отвечающих за вопросы безопасности, которая проходит 28-29 мая.
На форум были приглашены также представители США и других стран с недружественной позицией. По данным организаторов, на встречу прибыли делегации из 110 стран и представителей ключевых международных организаций, включая БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, Лигу арабских государств, Африканский союз и ОДКБ.
В Стамбуле 16 мая прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Российскую сторону возглавил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
Ранее в Кремле допустили встречу Путина и Зеленского. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, встреча на высшем уровне может состояться только после согласования меморандумов между делегациями обеих стран.
После министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва предлагает Киеву встречу 2 июня в Стамбуле. Делегация Российской Федерации во главе с помощником президента Владимиром Мединским планирует провести в Турации встречу с представителями Украины, в ходе которой передаст меморандум, отражающий позицию России по основным вопросам, связанным с урегулированием коренных причин кризиса.
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