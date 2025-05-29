Якушев прибыл в Пермь на форум и встретился со спортсменкой
В Перми состоялась встреча секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева и школьницы Лидии Котельниковой, которая считается одной из самых сильных девочек в стране. Фотографии спортсменка выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Владимир Владимирович мне понравился. С ним очень интересно общаться», — написала девочка.
Ранее URA.RU рассказало, что Якушев прибыл в Пермь для участия в форуме по вопросам безопасности на территории Евразии. Также краевую столицу посетил глава МИД России Сергей Лавров.
У пермячки остались положительные эмоции от встречи
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