29 мая 2025

Секретарь генсовета ЕР Якушев пожал руку пермской девочке-богатырю. Фото

Секретарь генсовета ЕР Якушев встретился со спортсменкой Котельниковой в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев прибыл в Пермь на форум и встретился со спортсменкой
Якушев прибыл в Пермь на форум и встретился со спортсменкой Фото:

В Перми состоялась встреча секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева и школьницы Лидии Котельниковой, которая считается одной из самых сильных девочек в стране. Фотографии спортсменка выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Владимир Владимирович мне понравился. С ним очень интересно общаться», — написала девочка.

Ранее URA.RU рассказало, что Якушев прибыл в Пермь для участия в форуме по вопросам безопасности на территории Евразии. Также краевую столицу посетил глава МИД России Сергей Лавров.

У пермячки остались положительные эмоции от встречи
У пермячки остались положительные эмоции от встречи
Фото:

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В Перми состоялась встреча секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева и школьницы Лидии Котельниковой, которая считается одной из самых сильных девочек в стране. Фотографии спортсменка выложила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Владимир Владимирович мне понравился. С ним очень интересно общаться», — написала девочка. Ранее URA.RU рассказало, что Якушев прибыл в Пермь для участия в форуме по вопросам безопасности на территории Евразии. Также краевую столицу посетил глава МИД России Сергей Лавров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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