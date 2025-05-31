В ХМАО установят фотокамеры на всех мусорных площадках для контроля

В ХМАО к августу планируют внедрить систему фотофиксации на всех контейнерных площадках для контроля за вывозом твердых коммунальных отходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент промышленности ХМАО.
«В Югре началось пилотное использование приложения „Водитель ТКО“ региональным оператором. Полноценный запуск и 100% охват контейнерных площадок фотофиксацией с передачей данных в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов запланирован до августа», — рассказал директор профильного департамента Виктор Гамузов ТАСС.
Приложение отслеживает состояние контейнерных площадок, анализирует переполнение, крупногабаритный мусор и чистоту. Фото передаются в федеральную базу, обеспечивая прозрачность и оперативное реагирование на нарушения. Система улучшит качество коммунальных услуг, устранит захламление и предотвратит неприятные запахи.
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