В Чебоксарах балкон 16-этажного дома рухнул на машины

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Балкон повредил автомобили
Балкон повредил автомобили Фото:

В Восточном поселке Чебоксар обрушился балкон 16-этажного дома, в результате чего пострадали припаркованные автомобили. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Балкон 16-этажного дома обрушился в Восточном поселке города Чебоксары», — пишет РЕН ТВ. Там также добавили, что обрушение балкона повредило несколько автомобилей.

Ранее в Чебоксарах произошло обрушение кирпичной кладки с фасада жилого дома, в результате чего повреждены два припаркованных автомобиля. По данным прокуратуры Чувашии, жертв нет, однако женщина, выходившая из подъезда в момент падения кирпичей, едва избежала травм

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В Восточном поселке Чебоксар обрушился балкон 16-этажного дома, в результате чего пострадали припаркованные автомобили. Об этом сообщает РЕН ТВ. «Балкон 16-этажного дома обрушился в Восточном поселке города Чебоксары», — пишет РЕН ТВ. Там также добавили, что обрушение балкона повредило несколько автомобилей. Ранее в Чебоксарах произошло обрушение кирпичной кладки с фасада жилого дома, в результате чего повреждены два припаркованных автомобиля. По данным прокуратуры Чувашии, жертв нет, однако женщина, выходившая из подъезда в момент падения кирпичей, едва избежала травм
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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