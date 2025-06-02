В Чебоксарах балкон 16-этажного дома рухнул на машины

В Восточном поселке Чебоксар обрушился балкон 16-этажного дома, в результате чего пострадали припаркованные автомобили. Об этом сообщает РЕН ТВ.
«Балкон 16-этажного дома обрушился в Восточном поселке города Чебоксары», — пишет РЕН ТВ. Там также добавили, что обрушение балкона повредило несколько автомобилей.
Ранее в Чебоксарах произошло обрушение кирпичной кладки с фасада жилого дома, в результате чего повреждены два припаркованных автомобиля. По данным прокуратуры Чувашии, жертв нет, однако женщина, выходившая из подъезда в момент падения кирпичей, едва избежала травм
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