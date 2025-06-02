02 июня 2025

В Нижневартовске запущены новые дачные маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске в дачные кооперативы запущены два новых автобуса
В Нижневартовске в дачные кооперативы запущены два новых автобуса Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) с сегодняшнего дня до дачных кооперативов будут курсировать два новых автобуса в дополнение к трем существующим. Об этом сообщает мэрия муниципалитета.

«Сегодня, 3 июня, начали курсировать два новых муниципальных автобусных маршрута», — следует из сообщения департамента ЖКХ. Автобус № 96 будет выезжать с автовокзала, конечная остановка — СОНТ «У озера». Автобус №97 также отправляется с автовокзала и будет двигаться по направлению СОНТ «Малиновка» — ПСОК «Досуг» — СОНТ «Кедровый».

Новые дачные маршруты запустили в Нижневартовске
Новые дачные маршруты запустили в Нижневартовске
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске с 1 мая на дачные маршруты №91, 92 и 93 добавлено 50 рейсов. Загруженность общественного транспорта в летний сезон увеличена более чем в два раза.

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В Нижневартовске (ХМАО) с сегодняшнего дня до дачных кооперативов будут курсировать два новых автобуса в дополнение к трем существующим. Об этом сообщает мэрия муниципалитета. «Сегодня, 3 июня, начали курсировать два новых муниципальных автобусных маршрута», — следует из сообщения департамента ЖКХ. Автобус № 96 будет выезжать с автовокзала, конечная остановка — СОНТ «У озера». Автобус №97 также отправляется с автовокзала и будет двигаться по направлению СОНТ «Малиновка» — ПСОК «Досуг» — СОНТ «Кедровый». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске с 1 мая на дачные маршруты №91, 92 и 93 добавлено 50 рейсов. Загруженность общественного транспорта в летний сезон увеличена более чем в два раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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