В Нижневартовске запущены новые дачные маршруты

В Нижневартовске (ХМАО) с сегодняшнего дня до дачных кооперативов будут курсировать два новых автобуса в дополнение к трем существующим. Об этом сообщает мэрия муниципалитета.
«Сегодня, 3 июня, начали курсировать два новых муниципальных автобусных маршрута», — следует из сообщения департамента ЖКХ. Автобус № 96 будет выезжать с автовокзала, конечная остановка — СОНТ «У озера». Автобус №97 также отправляется с автовокзала и будет двигаться по направлению СОНТ «Малиновка» — ПСОК «Досуг» — СОНТ «Кедровый».
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске с 1 мая на дачные маршруты №91, 92 и 93 добавлено 50 рейсов. Загруженность общественного транспорта в летний сезон увеличена более чем в два раза.
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