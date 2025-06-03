Китайский корпус, русская душа: Wylsacom оценил российскую игровую консоль от Fplus

На конференции ЦИПР-2025 компания Fplus представила прототип портативной игровой консоли, которая должна стать первым российским устройством подобного класса. Разработка вызвала немало обсуждений как среди обычных геймеров, так и среди профессионалов индустрии. URA.RU обратился за комментарием к известному техноблогеру Wylsacom (Валентину Петухову), чтобы узнать его мнение о перспективах отечественной игровой платформы.
Дизайн и концепция российской игровой консоли
По словам Wylsacom, внешний вид консоли выглядит вполне современно, что неудивительно, учитывая общие тенденции в дизайне портативных устройств. «В целом консоль выглядит достаточно современно, но оно и понятно. Скорее всего, взят какой-то референсный дизайн тех устройств, которые уже существуют. В Китае делается огромное количество OEM-продукции. Можно что-то под себя кастомизировать, и заводы с удовольствием предоставят варианты. Это неплохо», — комментирует Валентин.
Техноблогер отмечает, что создание полностью оригинальной консоли с нуля в современных реалиях — задача практически невыполнимая не только для России, но и для большинства стран.
«Когда речь шла про разработку российской консоли, наверное, в этом смысле все понимали, что это будет что-то дружественно китайско-российское. Потому что иначе это просто не появилось бы никогда. В современных реалиях мы создать консоль внутри себя не можем, как и смартфон, как и многую другую технику. Но это не проблема России, это вопрос глобализации. США тоже так не может. Поэтому здесь никакого удивления нет», — заявил эксперт.
Он отметил, что не стал бы оценивать физическую демонстрацию этой консоли. «Во-первых, может еще раз поменяться, а во-вторых, фундаментальные вопросы совершенно в другой плоскости лежат», — заявил он.
Прототип консоли и варианты исполнения
Как сообщили в пресс-службе Fplus, прототип представлен в трех вариантах с отличиями в форм-факторе (размер экрана, расположение кнопок) и с разными операционными системами российских разработчиков — Alt OS, Аврора и Uncom OS. Все версии устройства являются комплектами разработчика (DevKit), предназначенными для тестирования и отладки программного обеспечения.
Особый интерес вызвали кнопки управления, на которых вместо традиционных ABXY размещены буквы АБВГ на русском языке. Первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин уже успел прокомментировать это решение, отметив, что «по логике, вместо ABXY должно быть не АБВГ, а АБЭЮ».
Операционная система: ключевой вопрос успеха
Wylsacom особо подчеркивает, что для игровой консоли операционная система имеет критическое значение — гораздо большее, чем может показаться на первый взгляд:
«Консоль, в отличие от ноутбука, — это устройство под конкретные задачи, под конкретных пользователей. Там должна быть соответствующая операционная система. Если говорить про Steam Deck, там SteamOS на базе Linux, если мы говорим про Switch, то у Nintendo гибридная консоль с какой-то своей закрытой системой.»
Валентин отмечает, что попытки создать игровую консоль на базе Windows (как это делают некоторые тайваньские производители) обычно приводят к неоптимальному пользовательскому опыту.
«Есть примеры типа Asus ROG и прочих тайваньских производителей. Но вот они как раз показывают, что все это работает крайне плохо. Говорят, что сейчас Xbox отложила свою портативную консоль, потому что проблема как раз с Windows 11 с точки зрения работы в портативном режиме. В целом это все работает, но не так, как хотелось бы. Такого чистого консольного экспириенса, что называется, быстро включил, быстро нажал кнопку, запустил игру — такого на Windows, к сожалению, не происходит», — отметил он.
Технические характеристики российской консоли и возможности
Хотя Fplus официально не раскрывает полную спецификацию прототипа, источники в сети указывают на сходство с китайской портативной консолью Terrans Force Handheld 5, которая оснащена:
- Процессором AMD Ryzen 7 7840U (8 ядер, 16 потоков, до 5,1 ГГц, 28 Вт)
- Графикой Radeon 780M (до 2700 МГц)
- ОЗУ 16/32 ГБ LPDDR5 6400 МГц
- SSD PCIe 4.0 1 ТБ
- 7-дюймовым экраном с разрешением Full HD и частотой 120 Гц
Директор департамента индустриальных программно-аппаратных комплексов Fplus Илья Левчук отметил: «На текущем этапе мы не предлагаем конечный продукт, созданный в РФ, мы предлагаем Developer kit — это инструмент для российских разработчиков софта, железа, ОС для вовлечения в данный проект».
Игры и экосистема: что будет поддерживать российская консоль
Валентин Петухов считает, что главный вопрос заключается не во внешнем виде или технических характеристиках консоли, а в том, какие игры будут на ней доступны.
«Я бы, наверное, в большей степени смотрел не на то, как эта консоль выглядит, а то, что у нее будет под капотом, как вообще будет развиваться история с дистрибуцией игр, будут ли это только цифры, либо какие-то еще физические носители, какие игры будут и так далее. Потому что сейчас, буквально 5 июня, выходит „Свитч 2“. Самый мощный тайтл это Mario Kart World. Дальше ждем Donkey Kong. То есть консоль, по сути, это просто проводник между игроком и непосредственной игрой», — отметил эксперт.
По информации от представителей Fplus, устройства имеют технические характеристики, позволяющие запускать современные релизы. В частности, упоминается возможность запуска таких игр, как «Смута» и Atomic Heart. В компании также отметили необходимость «параллельно создавать как тайтлы новых игр, так и в целом рассматривать интеграцию с магазином игр, аналогичным иностранным, например, VK Play».
Ценовая политика и конкуренция
Важным фактором успеха любой консоли является ее стоимость. Wylsacom отмечает, что современный рынок портативных игровых устройств предлагает достаточно доступные решения:
«Нужно понимать, что сейчас рынок консолей достаточно упал, на мой взгляд, по цене в сравнении с тем, что это было, портативных именно. И сегодня 25-30 тысяч рублей — это входной ценник за очень хорошую портативную консоль. И вот тут вопросики, конечно, будут в цене. Потому что очевидно, что дешево это не будет в силу сложности разработки.»
Для сравнения, найденная в интернете похожая китайская консоль Terrans Force Handheld 5 стоит около 999 долларов (примерно 78 тысяч рублей). Это значительно выше упомянутого «входного ценника» для портативных консолей.
Дорожная карта развития и локализация производства
В Fplus разработали долгосрочную дорожную карту по созданию продукта. Она рассчитана на 5 лет и включает возможность частичного перехода на российскую электронно-компонентную базу (от 20 до 40%), в том числе в перспективе использование отечественного процессора, а также внесение устройства в Реестр Минпромторга РФ.
«Дальнейшее развитие проекта будет зависеть в большей степени от кооперации с другими участниками рынка, а также ресурсов государственно-частного партнерства», — отмечают в компании.
Сложности и перспективы проекта
Илья Левчук из Fplus обозначил три основные сложности, с которыми столкнулась компания при работе над проектом:
- Отсутствие отечественной компонентной базы
- Отсутствие отечественных игровых устройств и готовой экосистемы
- Скепсис в отношении необходимости создания российской консоли
«Подобный взгляд на импортозамещение мы наблюдали в сфере вычислительной техники и программных продуктов до 2022 года. Это создает определенные барьеры на пути обсуждения проекта с потенциальными партнерами, несмотря на существующее распоряжение президента РФ. Однако мы надеемся изменить отношение к этой теме», — подчеркнул Левчук.
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