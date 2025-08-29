Россиян предупредили о новой схеме обмана с оплатой госпошлин

Мошенники придумали новую схему обмана россиян с оплатой госпошлин через поддельные сайты МВД. Сначала они рассылают сообщения в мессенджерах, утверждая, что получатель нарушил закон, просматривая экстремистские материалы. Для «оспаривания штрафа» им предлагается перейти по ссылке на фальшивый сайт МВД, где требуют оплатить «госпошлину» или установить вредоносное ПО.
«Для оспаривания якобы выписанного штрафа предлагается перейти по ссылке на поддельный сайт, имитирующий официальный ресурс МВД. На сайте требуется оплатить „госпошлину“ или установить вредоносное ПО под видом приложения для подачи жалобы», — сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Там также добавили, что мошенники часто ориентируются на пользователей соцсетей старшего возраста, которые хуже осведомлены о технологических рисках. В «Мошеловке» напомнили: официальные органы не требуют оплаты штрафов через мессенджеры или неизвестные сайты. Гражданам советуют проверять информацию на государственных порталах и не устанавливать программы из непроверенных источников.
Ранее в МВД заявили, что мошенники придумали новую схему обмана с копированием голоса. Они представляются сотрудниками телекоммуникационной компании, сообщая о предстоящем «отключении» городских телефонных линий и предлагая перейти на альтернативную линию. После согласия жертвы они звонят под видом сотрудников правоохранительных органов и Центробанка, утверждая, что мошенники получили доступ к банковским счетам жертвы. Чтобы сохранить сбережения, жертве предлагают задекларировать средства и перевести их на «безопасный счет», в результате чего деньги исчезают, передает «Национальная служба новостей».
