Пробка из трамваев выстроилась на Уралмаше. Скрин

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Движение встало из-за поломки вагона (архивное фото)
Движение встало из-за поломки вагона (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов вечером 3 июня образовалась огромная пробка из трамваев. Встали маршруты № 24, 8, 14, 7, 5, рассказал URA.RU читатель.

«Затор случился из-за одного трамвая, который уже минут 30 не может сдвинуться с места. Некоторые пассажиры покинули вагоны», — пояснил собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что у одного из трамваев сломался вагон.

Фото:

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В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов вечером 3 июня образовалась огромная пробка из трамваев. Встали маршруты № 24, 8, 14, 7, 5, рассказал URA.RU читатель. «Затор случился из-за одного трамвая, который уже минут 30 не может сдвинуться с места. Некоторые пассажиры покинули вагоны», — пояснил собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что у одного из трамваев сломался вагон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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