Движение встало из-за поломки вагона (архивное фото)
В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов вечером 3 июня образовалась огромная пробка из трамваев. Встали маршруты № 24, 8, 14, 7, 5, рассказал URA.RU читатель.
«Затор случился из-за одного трамвая, который уже минут 30 не может сдвинуться с места. Некоторые пассажиры покинули вагоны», — пояснил собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что у одного из трамваев сломался вагон.
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