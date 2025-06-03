03 июня 2025

В Сургуте перекроют дороги в день Святой Троицы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Сургуте перекроют центральные дороги 8 июня с 9:30 до 12:00
В Сургуте перекроют центральные дороги 8 июня с 9:30 до 12:00 Фото:

В Сургуте 8 июня перекроют движение на центральных улицах из-за Крестного хода в праздник Святой Троицы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«В связи с проведением общегородского Крестного хода в православный праздник День Святой Троицы, 8 июня с 09:30 до 12:00 будет перекрыто движение автотранспорта автомобильных дорог. Просим учитывать ограничения движения при планировании поездок», — сказано в сообщении мэрии.

Движение будет перекрыто:

- по улице Мелик-Карамова: от улицы Федорова до улицы Геологической

- по улице Геологической: от улицы Мелик-Карамова до проспекта Пролетарского

- по проспекту Пролетарскому: от улицы Геологической до улицы 30 лет Победы

- по проспекту Мира: от улицы 30 лет Победы до улицы Островского

- по улице Университетской: от улицы Маяковского до проспекта Пролетарского

В Сургуте перекроют дороги 8 июня с 9:30 до 12:00 из-за Крестного хода
В Сургуте перекроют дороги 8 июня с 9:30 до 12:00 из-за Крестного хода
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте 8 июня перекроют движение на центральных улицах из-за Крестного хода в праздник Святой Троицы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. «В связи с проведением общегородского Крестного хода в православный праздник День Святой Троицы, 8 июня с 09:30 до 12:00 будет перекрыто движение автотранспорта автомобильных дорог. Просим учитывать ограничения движения при планировании поездок», — сказано в сообщении мэрии. Движение будет перекрыто: - по улице Мелик-Карамова: от улицы Федорова до улицы Геологической - по улице Геологической: от улицы Мелик-Карамова до проспекта Пролетарского - по проспекту Пролетарскому: от улицы Геологической до улицы 30 лет Победы - по проспекту Мира: от улицы 30 лет Победы до улицы Островского - по улице Университетской: от улицы Маяковского до проспекта Пролетарского
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...