В Сургуте 8 июня перекроют движение на центральных улицах из-за Крестного хода в праздник Святой Троицы. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«В связи с проведением общегородского Крестного хода в православный праздник День Святой Троицы, 8 июня с 09:30 до 12:00 будет перекрыто движение автотранспорта автомобильных дорог. Просим учитывать ограничения движения при планировании поездок», — сказано в сообщении мэрии.
Движение будет перекрыто:
- по улице Мелик-Карамова: от улицы Федорова до улицы Геологической
- по улице Геологической: от улицы Мелик-Карамова до проспекта Пролетарского
- по проспекту Пролетарскому: от улицы Геологической до улицы 30 лет Победы
- по проспекту Мира: от улицы 30 лет Победы до улицы Островского
- по улице Университетской: от улицы Маяковского до проспекта Пролетарского
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