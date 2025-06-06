Финансист подсказала действенный способ увеличить пенсию

Пенсионеры в России могут увеличить размер своих выплат, если имеют определенные виды трудового стажа. С таким заявлением выступила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. По ее словам, дополнительные выплаты предоставляются тем, кто работал в районах Крайнего Севера или приравненных к ним территориях, а также обладателям льготного трудового стажа.
"При наличии спецстажа пенсия может быть выше за счет повышенных тарифов страховых взносов, которые платят работодатели с фонда оплаты труда", — сообщила Финогенова в беседе с "Прайм". По ее словам, что для работников, имеющих не менее 15 лет стажа в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных регионах, предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 и 1,3 соответственно при расчете фиксированной выплаты. Для его назначения общий страховой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Финогенова также отметила, что сельский стаж продолжительностью не менее 30 лет дает право на доплату к страховой пенсии по старости или инвалидности в размере 25% к фиксированной выплате. Кроме того, учитывается трудовой стаж, накопленный до 2002 года и в советский период. Для этих случаев действует специальный "стажевый коэффициент", который влияет на расчет пенсии: при стаже более установленной нормы за каждый год начисляется дополнительный процент, а наличие советского стажа до 1990 года увеличивает размер расчетного капитала на 1% за каждый полный год такого стажа.
Ранее стало известно, что часть россиян получит пенсии в июне раньше срока. Корректировки графика связаны с празднованием Дня России, в связи с чем в 2024 году выходные продлятся с 12 по 15 июня. Изменения затронут все категории пенсий: страховые, социальные, накопительные, а также выплаты по возрасту и инвалидности, передает 360.ru.
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