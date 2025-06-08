На участке трассы М-5 у Сима Челябинской области вводится реверсивное движение на время ремонта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», объехать участок можно несколькими способами.
«По данным ФКУ Упрдор „Южный Урал“ с 9 июня запланирован ремонт участка трассы с 1579 по 1597 км автодороги М-5 „Урал“ в Ашинском районе. Во время работ будет вводиться реверсивное движение на двухполосных участках трассы», — сообщили URA.RU в региональном ГАИ.
Упрдор совместно с минтрансом региона подготовили маршруты объезда для грузового и легкового транспорта. Как уточнили в управлении, на участке заменят асфальтобетонное покрытие, устранят пучинообразование и восстановят разметку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!