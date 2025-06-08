08 июня 2025

На трассе М-5 в Челябинской области введут реверсивное движение. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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На участке трассы М-5 у Сима вводят реверсивное движение
На участке трассы М-5 у Сима вводят реверсивное движение Фото:

На участке трассы М-5 у Сима Челябинской области вводится реверсивное движение на время ремонта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», объехать участок можно несколькими способами.

«По данным ФКУ Упрдор „Южный Урал“ с 9 июня запланирован ремонт участка трассы с 1579 по 1597 км автодороги М-5 „Урал“ в Ашинском районе. Во время работ будет вводиться реверсивное движение на двухполосных участках трассы», — сообщили URA.RU в региональном ГАИ.

Упрдор совместно с минтрансом региона подготовили маршруты объезда для грузового и легкового транспорта. Как уточнили в управлении, на участке заменят асфальтобетонное покрытие, устранят пучинообразование и восстановят разметку.

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На участке трассы М-5 у Сима Челябинской области вводится реверсивное движение на время ремонта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», объехать участок можно несколькими способами. «По данным ФКУ Упрдор „Южный Урал“ с 9 июня запланирован ремонт участка трассы с 1579 по 1597 км автодороги М-5 „Урал“ в Ашинском районе. Во время работ будет вводиться реверсивное движение на двухполосных участках трассы», — сообщили URA.RU в региональном ГАИ. Упрдор совместно с минтрансом региона подготовили маршруты объезда для грузового и легкового транспорта. Как уточнили в управлении, на участке заменят асфальтобетонное покрытие, устранят пучинообразование и восстановят разметку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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