В Челябинской области участок трассы М-5 закроют для большегрузов

Мост через реку Юрюзани на трассе М-5 в Челябинской области временно закроют от фур весом 25 и более тонн. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», причиной стало восстановление грузоподъемности участка.
«Временно ограничивается движение транспортных средств общей массой свыше 25 тонн на объекте „мост через реку Юрюзань“. Окончание ограничений — до выполнения ремонтно-восстановительных работ», — уточнили в управлении.
Причиной ремонта стало снижение грузоподъемности участка. Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрута.
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