08 июня 2025

В Челябинской области участок трассы М-5 закроют для большегрузов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мост через реку Юрюзань закроют для транспорта больше 25 тонн
Мост через реку Юрюзань закроют для транспорта больше 25 тонн Фото:

Мост через реку Юрюзани на трассе М-5 в Челябинской области временно закроют от фур весом 25 и более тонн. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», причиной стало восстановление грузоподъемности участка.

«Временно ограничивается движение транспортных средств общей массой свыше 25 тонн на объекте „мост через реку Юрюзань“. Окончание ограничений — до выполнения ремонтно-восстановительных работ», — уточнили в управлении.

Причиной ремонта стало снижение грузоподъемности участка. Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрута.

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Мост через реку Юрюзани на трассе М-5 в Челябинской области временно закроют от фур весом 25 и более тонн. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», причиной стало восстановление грузоподъемности участка. «Временно ограничивается движение транспортных средств общей массой свыше 25 тонн на объекте „мост через реку Юрюзань“. Окончание ограничений — до выполнения ремонтно-восстановительных работ», — уточнили в управлении. Причиной ремонта стало снижение грузоподъемности участка. Водителям рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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