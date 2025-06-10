Житель элитного ЖК в Челябинске получил миллион рублей за потоп в квартире

В Челябинске судебные приставы взыскали компенсацию ущерба после затопления квартиры в элитном ЖК на улице Лесопарковой. Сумма взыскания превысила миллион рублей, сообщили в пресс-службе ФССП по региону.
«В Челябинске судебные приставы Центрального РОСП успешно завершили исполнительное производство о взыскании ущерба, причиненного затоплением квартиры. Владелец пострадавшей квартиры, не найдя у соседа желания добровольно возместить ущерб, вынужден был обратиться в суд, который иск удовлетворил, постановив взыскать с виновника потопа один миллион 17 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. Деньги поступили на счет взыскателя, исполнительное производство завершено.
Инцидент произошел в прошлом году: в одной из квартир многоквартирного дома на улице Лесопарковой из-за оставленного открытым крана в душевой была затоплена расположенная ниже квартира. Собственник пострадавшей недвижимости, не добившись добровольной компенсации ущерба от соседа, обратился в суд. Суд удовлетворил его требования, исполнительный лист был передан в Центральный отдел службы судебных приставов Челябинска.
Поскольку должник не исполнил решение суда за пять дней, судебные приставы инициировали комплекс мер принудительного исполнения. Были арестованы банковские счета, наложены ограничения на регистрационные действия на автомобиль, автоприцеп и квартиры. Кроме того, мужчине ограничили выезд из России и добавили к сумме долга исполнительский сбор, однако должник продолжал игнорировать решение суда и не выплачивал компенсацию.
Тогда приставы выдали предписание предоставить автомобиль для продажи на торгах, но и здесь должник не исполнил требование. Мужчину оштрафовали и взяли под арест квартиру. Когда недвижимость передали на оценку, должник осознал серьезность ситуации, лично пришел к судебным приставам и оперативно расплатился со всеми долгами, включая исполнительский сбор.
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