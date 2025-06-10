10 июня 2025

Гаишники и люди в масках устроят охоту на пьяных водителей в Екатеринбурге

ГАИ и «Русская община» проведут масштабный рейд в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Масштабную проверку организуют в выходные
Масштабную проверку организуют в выходные Фото:

В Екатеринбурге и других 20-ти городах области с 12 по 15 июня инспекторы ДПС совместно с дружинниками из «Русской общины» устроят рейд по поимке нарушителей ПДД. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

«В предстоящие выходные в регионе пройдет новый этап спецмероприятия „Безопасная дорога“. Инспекторы усилят контроль за грубыми нарушениями, такими как: вождение в нетрезвом виде, управление автомобилем без прав или водителями, ранее лишенными прав, а также нарушениями правил проезда пешеходных переходов», — пояснили там.

Представители ГАИ призывают к строгому соблюдению ПДД. «И взаимному уважению на дорогах», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге и других 20-ти городах области с 12 по 15 июня инспекторы ДПС совместно с дружинниками из «Русской общины» устроят рейд по поимке нарушителей ПДД. Об этом рассказали в Госавтоинспекции. «В предстоящие выходные в регионе пройдет новый этап спецмероприятия „Безопасная дорога“. Инспекторы усилят контроль за грубыми нарушениями, такими как: вождение в нетрезвом виде, управление автомобилем без прав или водителями, ранее лишенными прав, а также нарушениями правил проезда пешеходных переходов», — пояснили там. Представители ГАИ призывают к строгому соблюдению ПДД. «И взаимному уважению на дорогах», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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