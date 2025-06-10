Гаишники и люди в масках устроят охоту на пьяных водителей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге и других 20-ти городах области с 12 по 15 июня инспекторы ДПС совместно с дружинниками из «Русской общины» устроят рейд по поимке нарушителей ПДД. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
«В предстоящие выходные в регионе пройдет новый этап спецмероприятия „Безопасная дорога“. Инспекторы усилят контроль за грубыми нарушениями, такими как: вождение в нетрезвом виде, управление автомобилем без прав или водителями, ранее лишенными прав, а также нарушениями правил проезда пешеходных переходов», — пояснили там.
Представители ГАИ призывают к строгому соблюдению ПДД. «И взаимному уважению на дорогах», — отметили в ведомстве.
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