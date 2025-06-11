В Челябинске изменится маршрут популярного троллейбуса

В Челябинске из-за реконструкции теплотрассы с 11 по 16 июня изменится маршрут движения троллейбуса №12 по Свердловскому проспекту. Об этом сообщила перевозчика.
«В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 20:00 11 июня до 6:00 16 июня будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту — на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Изменения произойдут в обоих направлениях», — сообщила пресс-служба компании «Челябинский троллейбус» в telegram-канале.
Троллейбус №12 от Молдавской проследует Комсомольскому и Свердловскому проспектам до дворца спорта «Юность». Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановке в сторону Торгового центра. В обратном направлении троллейбус №12 поедет от поселка Первоозерный по проспекту Ленина, далее через Воровского на АМЗ.
Из-за ремонта инженерных сетей на Алом Поле в Челябинске общественный транспорт временно изменит маршруты движения, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе мэрии. В связи с ограничениями предусмотрены новые маршруты в обоих направлениях.
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