В Челябинске изменится маршрут популярного троллейбуса

В Челябинске изменится маршрут троллейбуса №12
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Троллейбусы временно проследуют по другим маршрутам
Троллейбусы временно проследуют по другим маршрутам Фото:

В Челябинске из-за реконструкции теплотрассы с 11 по 16 июня изменится маршрут движения троллейбуса №12 по Свердловскому проспекту. Об этом сообщила перевозчика. 

«В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 20:00 11 июня до 6:00 16 июня будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту — на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Изменения произойдут в обоих направлениях», — сообщила пресс-служба компании «Челябинский троллейбус» в telegram-канале. 

Троллейбус №12 от Молдавской проследует Комсомольскому и Свердловскому проспектам до дворца спорта «Юность». Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановке в сторону Торгового центра. В обратном направлении троллейбус №12 поедет от поселка Первоозерный по проспекту Ленина, далее через Воровского на АМЗ. 

Из-за ремонта инженерных сетей на Алом Поле в Челябинске общественный транспорт временно изменит маршруты движения, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе мэрии. В связи с ограничениями предусмотрены новые маршруты в обоих направлениях. 

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В Челябинске из-за реконструкции теплотрассы с 11 по 16 июня изменится маршрут движения троллейбуса №12 по Свердловскому проспекту. Об этом сообщила перевозчика.  «В связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 20:00 11 июня до 6:00 16 июня будет закрыто движение транспорта по Свердловскому проспекту — на участке от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Изменения произойдут в обоих направлениях», — сообщила пресс-служба компании «Челябинский троллейбус» в telegram-канале.  Троллейбус №12 от Молдавской проследует Комсомольскому и Свердловскому проспектам до дворца спорта «Юность». Посадка и высадка пассажиров будет производиться на остановке в сторону Торгового центра. В обратном направлении троллейбус №12 поедет от поселка Первоозерный по проспекту Ленина, далее через Воровского на АМЗ.  Из-за ремонта инженерных сетей на Алом Поле в Челябинске общественный транспорт временно изменит маршруты движения, сообщили ранее URA.RU в пресс-службе мэрии. В связи с ограничениями предусмотрены новые маршруты в обоих направлениях. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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