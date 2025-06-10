В центре Челябинска полностью изменят маршруты общественного транспорта

Из-за ремонта инженерных сетей на Алом Поле в Челябинске общественный транспорт, проходящий по данному участку, на время полностью изменит свои маршруты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«В настоящее время в связи с работами на сетях закрыто движение на Свердловском проспекте по направлению к ДС „Юность“. С 20 часов 11 июня до 6 часов 16 июня будет закрыта вторая сторона Свердловского проспекта», — отметили в пресс-службе администрации областного центра.
В связи с ограничениями в мэрии предусмотрели новые маршруты. Их изменили в оба направления:
Троллейбус 12: Молдавская — Комсомольский проспект — Свердловский проспект — ДС «Юность» (посадка и высадка на остановке в сторону Торгового центра).
Троллейбус 12: Первоозёрный — проспект Ленина — Воровского — АМЗ.
Автобус 15: ЧМК — Свердловский проспект — Коммуны — Володарского — проспект Ленина — Парк Гагарина.
Автобус 22а: ЧКПЗ — проспект Ленина — Красная — Каслинская — Братьев Кашириных — Александра Шмакова.
Автобус 35: Приборостроителей — Свердловский проспект — Коммуны — Володарского — проспект Ленина — Свердловский проспект — Новосинеглазово.
Автобус 58: ЧВВАКУШ — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Цвиллинга — проспект Ленина — Воровского — Доватора — Чистопольская.
Там отметили, что с 16 июня до окончания работ автобусы и троллейбусы будут ходить по измененным маршрутам лишь в сторону ДС «Юность». Также с вечера 11 июня будут изменены маршруты трамваев 2 и 20, а с 12 июня начнет работу автобус КМ.
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