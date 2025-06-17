На автовокзале Екатеринбурга обнаружили труп мужчины

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К месту ЧП выехали следователи СКР
К месту ЧП выехали следователи СКР Фото:

На Северном автовокзале Екатеринбурга вечером 17 июня внезапно умер мужчина. На время проверки его тело оставили на месте, накрыв черным пакетом, сказал URA.RU читатель.

«Мужчине резко стало плохо, после чего он упал. Говорят, что умер от инфаркта. На место приехали медики», — сказал собеседник.

На место уже выехали следователи. «Предварительно, признаков криминала в ситуации не усматривается», — пояснили URA.RU в территориальном следственном отделе по Железнодорожному району СКР и в полиции.

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На Северном автовокзале Екатеринбурга вечером 17 июня внезапно умер мужчина. На время проверки его тело оставили на месте, накрыв черным пакетом, сказал URA.RU читатель. «Мужчине резко стало плохо, после чего он упал. Говорят, что умер от инфаркта. На место приехали медики», — сказал собеседник. На место уже выехали следователи. «Предварительно, признаков криминала в ситуации не усматривается», — пояснили URA.RU в территориальном следственном отделе по Железнодорожному району СКР и в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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