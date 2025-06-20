Стало известно, как Николай Дроздов отпразднует 88-й день рождения

Телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов отметит 88-й день рождения, собравшись с самыми близкими людьми на даче. Об этом сообщил его друг, художник Константин Мирошник.
«Он отметит день рождения в кругу друзей и близких на даче. Мы поставим большой стол. Отпразднуем за скромным ужином с разбавленным водой сухим вином и безалкогольными напитками. Будем сидеть и разговаривать», — рассказал Константин Мирошник в беседе с изданием «Абзац». Он добавил, что на праздник ожидаются и внуки юбиляра. Также он отметил особую символичность даты — «88» выглядит как две бесконечности.
В последние годы Дроздов ведет спокойный образ жизни, он прекратил работу над программой «В мире животных», но продолжает появляться на телевидении и участвовать в рекламных проектах. Помимо этого, он активно занимается научной деятельностью — читает лекции в российских вузах и общественных пространствах. Темы его выступлений включают вопросы происхождения Вселенной и перспективы поиска жизни на других планетах.
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