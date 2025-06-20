В Пермском крае загорелась поликлиника, десятки человек эвакуированы

В поликлинике поселка Гайны (Пермский край) произошло возгорание светильника на первом этаже. Все 73 человека, находившиеся в здании, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
«20 июня 2025 года в поселке Гайны на улице Дзержинского произошло возгорание светильника в здании местной поликлиники. Инцидент случился на первом этаже медучреждения», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
На момент происшествия в поликлинике находились 73 человека — пациенты и медицинский персонал. Все они покинули здание до прибытия пожарных подразделений. Пострадавших в результате инцидента нет.
Ранее, 15 июня, в Перми уже происходил подобный инцидент. На улице Льва Шатрова загорелись электрические щитки в жилом доме, из-за чего были эвакуированы 55 человек.
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