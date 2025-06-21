В Перми мотоциклисту потребовалась госпитализация после ДТП с участием легковушки. Авария произошла на улице Мира, пояснила URA.RU пресс-служба ГУ МВД России по региону.
«По предварительным данным, 22 июня в районе 10:00 женщина управляла автомобилем Chery. При выезде с прилегающей территории на улицу Мира она не уступила дорогу и допустила столкновение с мотоциклом Vento. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу», — пояснили правоохранители.
По данному факту проводится проверка. Полицейские устанавливают все детали дорожного происшествия.
Ранее URA.RU уже рассказывало о серьезном ДТП с участием мотоциклиста. В начале июня на Западном обходе Перми водитель мотоцикла врезался в ограждение и получил смертельные травмы.
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