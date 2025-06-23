Глава дипломатии ЕС озвучила опасный исход конфликта на Ближнем Востоке

Возможность закрытия Ормузского пролива в случае эскалации ситуации вокруг Ирана стала бы «крайне опасной и нехорошей для всех сторон». Об этом заявила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас.
«Что касается закрытия Ормузского пролива Ираном, это было бы крайне опасно и нехорошо для всех», — сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Каллас подчеркнула, что риски ответных мер и дальнейшей эскалации конфликта в регионе остаются очень высокими.
Ормузский пролив — один из ключевых морских путей для мировой торговли нефтью, связывающий Персидский залив с Аравийским морем. Через этот узкий водный путь проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа.
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