Глава дипломатии ЕС озвучила опасный исход конфликта на Ближнем Востоке

Каллас: закрытие Ормузского пролива крайне опасно
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Каллас подчеркнула, что риски ответных мер в регионе остаются очень высокими
Каллас подчеркнула, что риски ответных мер в регионе остаются очень высокими Фото:
новость из сюжета

Возможность закрытия Ормузского пролива в случае эскалации ситуации вокруг Ирана стала бы «крайне опасной и нехорошей для всех сторон». Об этом заявила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас.

«Что касается закрытия Ормузского пролива Ираном, это было бы крайне опасно и нехорошо для всех», — сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Каллас подчеркнула, что риски ответных мер и дальнейшей эскалации конфликта в регионе остаются очень высокими. 

Ормузский пролив — один из ключевых морских путей для мировой торговли нефтью, связывающий Персидский залив с Аравийским морем. Через этот узкий водный путь проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа.

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Возможность закрытия Ормузского пролива в случае эскалации ситуации вокруг Ирана стала бы «крайне опасной и нехорошей для всех сторон». Об этом заявила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас. «Что касается закрытия Ормузского пролива Ираном, это было бы крайне опасно и нехорошо для всех», — сказала Каллас перед заседанием СМИД ЕС. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Каллас подчеркнула, что риски ответных мер и дальнейшей эскалации конфликта в регионе остаются очень высокими.  Ормузский пролив — один из ключевых морских путей для мировой торговли нефтью, связывающий Персидский залив с Аравийским морем. Через этот узкий водный путь проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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