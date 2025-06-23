В Чебаркуле отправлен под суд отец, по вине которого сгорел ребенок

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Суд оценит степень вины отца, неверно смонтировавшего электропроводку
Суд оценит степень вины отца, неверно смонтировавшего электропроводку Фото:

В Чебаркуле Челябинской области отправлен под суд 40-летний мужчина, по вине которого начался пожар, где сгорел его ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Чебаркульский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дело направлено в Чебаркульский городской суд.

В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что речь идет о пожаре, который произошел в частном деревянном доме поселка Филимоново в феврале 2025 года. По версии следствия, отец семейства неправильно отремонтировал проводку в доме, из-за чего вся электросеть вышла в аварийный режим работы. В итоге нарушения правил эксплуатации электрооборудования начался пожар, в котором погиб его 12-летний сын.

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В Чебаркуле Челябинской области отправлен под суд 40-летний мужчина, по вине которого начался пожар, где сгорел его ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Чебаркульский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Дело направлено в Чебаркульский городской суд. В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что речь идет о пожаре, который произошел в частном деревянном доме поселка Филимоново в феврале 2025 года. По версии следствия, отец семейства неправильно отремонтировал проводку в доме, из-за чего вся электросеть вышла в аварийный режим работы. В итоге нарушения правил эксплуатации электрооборудования начался пожар, в котором погиб его 12-летний сын.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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