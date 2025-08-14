Умный алгоритм заблокировал 17 миллионов подозрительных звонков челябинцам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За месяц челябинцу спамеры позвонили 13 тысяч раз
За месяц челябинцу спамеры позвонили 13 тысяч раз Фото:

Умный алгоритм в Челябинской области за полгода заблокировал 17 млн подозрительных звонков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МТС», рост за год рост достиг 10-процентов.

«Искусственный интеллект „МТС“ предупредил челябинцев о разговоре с мошенниками более тысячи раз. А всего сервис заблокировал более 17 миллионов подозрительных вызовов», — сообщили URA.RU в компании.

Антиспам-решения сэкономили почти 4,5 миллиона минут или более восьми лет разговоров. Средняя длительность одного перехваченного звонка — всего 15 секунд. Наибольшее количество попыток мошеннических звонков зафиксировали на южноуральца, которому пытались дозвониться почти 13 тысяч раз. Все вызовы абоненту были своевременно классифицированы и заблокированы.

Использующий технологии Big Data сервис определяет источник звонков и маркирует их в зависимости от надежности. С января по июль наибольшее количество спам-звонков поступило от банков и финансовых организаций с целью рекламы и опросов, часто звонили и коллекторы. Директор МТС в регионе Андрей Березной заметил URA.RU, что более тысячи раз сервис предупредил абонентов о том, что они общаются с мошенниками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Умный алгоритм в Челябинской области за полгода заблокировал 17 млн подозрительных звонков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МТС», рост за год рост достиг 10-процентов. «Искусственный интеллект „МТС“ предупредил челябинцев о разговоре с мошенниками более тысячи раз. А всего сервис заблокировал более 17 миллионов подозрительных вызовов», — сообщили URA.RU в компании. Антиспам-решения сэкономили почти 4,5 миллиона минут или более восьми лет разговоров. Средняя длительность одного перехваченного звонка — всего 15 секунд. Наибольшее количество попыток мошеннических звонков зафиксировали на южноуральца, которому пытались дозвониться почти 13 тысяч раз. Все вызовы абоненту были своевременно классифицированы и заблокированы. Использующий технологии Big Data сервис определяет источник звонков и маркирует их в зависимости от надежности. С января по июль наибольшее количество спам-звонков поступило от банков и финансовых организаций с целью рекламы и опросов, часто звонили и коллекторы. Директор МТС в регионе Андрей Березной заметил URA.RU, что более тысячи раз сервис предупредил абонентов о том, что они общаются с мошенниками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...