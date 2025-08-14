Умный алгоритм заблокировал 17 миллионов подозрительных звонков челябинцам

Умный алгоритм в Челябинской области за полгода заблокировал 17 млн подозрительных звонков. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МТС», рост за год рост достиг 10-процентов.
«Искусственный интеллект „МТС“ предупредил челябинцев о разговоре с мошенниками более тысячи раз. А всего сервис заблокировал более 17 миллионов подозрительных вызовов», — сообщили URA.RU в компании.
Антиспам-решения сэкономили почти 4,5 миллиона минут или более восьми лет разговоров. Средняя длительность одного перехваченного звонка — всего 15 секунд. Наибольшее количество попыток мошеннических звонков зафиксировали на южноуральца, которому пытались дозвониться почти 13 тысяч раз. Все вызовы абоненту были своевременно классифицированы и заблокированы.
Использующий технологии Big Data сервис определяет источник звонков и маркирует их в зависимости от надежности. С января по июль наибольшее количество спам-звонков поступило от банков и финансовых организаций с целью рекламы и опросов, часто звонили и коллекторы. Директор МТС в регионе Андрей Березной заметил URA.RU, что более тысячи раз сервис предупредил абонентов о том, что они общаются с мошенниками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!