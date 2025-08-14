В Челябинске переносят одну из популярных остановок общественного транспорта. Схема

В Челябинске переносят остановку «Автобусный парк»
На северо-западе Челябинска временно переносится остановка общественного транспорта «Автобусный парк», через которую следовали автобусы №18, №34 и №64. Об этом сообщила пресс-служба МУП «Служба организации движения». 

«Вниманию пассажиров автобусов №18, №34 и №64. В связи с проведением ремонтных работ на территории автобусного парка „Службы организации движения“ временно переносится остановка „Автобусный парк“», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Остановка переносится на нечетную сторону по улице Молодогвардейцев. Пассажиров просят быть внимательными. 

В Челябинске ранее до конца августа перенесли остановку для пассажиров трамваев «Поселок Першино». Изменение связано с переустройством трамвайных путей, сообщили в пресс-службе мэрии.

Схема переноса остановки «Автобусный парк» в Челябинске
Фото:

