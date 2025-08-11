Лукашенко: оборот торговли Беларуси и Челябинской области превысил 500 млн долларов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Минске встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает telegram-канал «БелТА».
«Как положительный факт двусторонних отношений глава государства отметил довольно значительный объем товарооборота — более чем полмиллиарда долларов за год. Но есть недочеты. Например, есть некоторое отставание по объему закупок БЕЛАЗов (по сравнению с прошлыми периодами)», — цитирует канал президента Александра Лукашенко.
Это, по словам Лукашенко, общая тенденция, поскольку деньги в России стали дорогими. Ставки по кредитам и ключевая ставка остаются довольно высокими.
«Это общая тенденция. Думаю, мы ее преодолеем. Хочу заверить в том, что наше правительство, все мы будем над этим работать и расшивать узкие места», — сказал белорусский лидер.
Челябинская область активно сотрудничает с белорусскими предприятиями. В 2023 году делегация страны во главе с премьер-министром Романом Головченко посетила регион.
Текслер в ходе нынешнего визита посетил Белорусский металлургический завод (БМЗ) в Жлобине. Он предложил белорусским коллегам расширить сотрудничество с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК).
Челябинская область входит в топ-10 российских регионов по сотрудничеству с БМЗ. В 2025 году область заняла 7-е место по экспорту в Беларусь, поставляя огнеупоры и ферросплавы из Магнезита. В ответ БМЗ отправляет в регион конструкционный прокат.
Ранее Текслер в рамках визита в Республику Беларусь испытал качество белорусской сельхозтехники. Он проехал на хлебоуборочном комбайне по полям Гомельской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.