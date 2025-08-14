В Госдуме предложили компенсировать россиянам расходы на ряд медицинских услуг

Компенсировать гражданам вынужденные расходы на медицинскую помощь из разряда положенной бесплатно (по ОМС) предложила депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова. Разработанные ею, как главой думского комитета по развитию гражданского общества, и лидером фракции СЗРП Сергеем Мироновым поправки направлены в минздрав РФ.
«Нередко складываются ситуации, когда человек ждет, что его бесплатно осмотрят, возьмут анализы или сделают МРТ, но в поликлинике нет мест, оборудования или врачей. И тогда, чтобы не терять время, особенно при серьезных диагнозах, он обращается в платную клинику. Это не выбор граждан, а вынужденная мера. А ведь по Конституции и программе ОМС все это должно быть бесплатно и вовремя. Если человек вынужден платить за медицинскую услугу, которая по закону должна быть бесплатной, государство должно вернуть ему эти деньги», — пояснила URA.RU Лантратова.
Депутаты предлагают внести необходимые поправки в закон об охране здоровья. Если получить бесплатную медпощь невозможно по объективным причинам, людям должны выплачивать компенсации в пределах сумм, уже предусмотренных на эти услуги ОМС. Следовательно, это не потребует дополнительных расходов бюджета. Срок обращения за компенсацией предлагается установить в один год со дня оплаты.
