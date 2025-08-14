В челябинском микрорайоне молния ударила в здание детского сада

ЧП произошло в новом микрорайоне под Челябинском
ЧП произошло в новом микрорайоне под Челябинском Фото:

В микрорайоне «Привилегия» около Челябинска молния ударила в здание детского сада. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. 

«Детей вывели на улицу. На момент прибытия подразделений МЧС России видимых признаков горения/задымления не было», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Из-за удара молнии произошло короткое замыкание на кровле здания без последующего горения. Пострадавших нет. 

