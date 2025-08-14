В челябинском микрорайоне молния ударила в здание детского сада

ЧП произошло в новом микрорайоне под Челябинском
В микрорайоне «Привилегия» около Челябинска молния ударила в здание детского сада. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Детей вывели на улицу. На момент прибытия подразделений МЧС России видимых признаков горения/задымления не было», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Из-за удара молнии произошло короткое замыкание на кровле здания без последующего горения. Пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!