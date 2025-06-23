23 июня 2025

МИД РФ осудил действия США и Израиля

МИД: США и Израиль спровоцировали резкое ухудшение ситуации
© Служба новостей «URA.RU»
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МИД РФ высказался о ситуации на Ближнем Востоке
МИД РФ высказался о ситуации на Ближнем Востоке Фото:

США и Израиль своими нападениями на Иран спровоцировали резкое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Нападения США и Израиля на Иран, как российская сторона и предупреждала, ведут к резкому обострению и радикальной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Неспровоцированная агрессия США и Израиля против Ирана, откровенные попытки сменить режим, посягнуть на суверенитет страны, влезть в ее внутренние дела и решить за иранский народ его судьбу, грубо нарушают Устав ООН, основополагающие нормы и принципы международного права», — говорится в сообщении МИД РФ в telegram-канале.

Ранее МИД России уже осуждал удары Израиля по территории Ирана, назвав их грубым нарушением Устава ООН и международного права, а также выражал обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Ведомство подчеркивало, что атаки совпали с важными международными переговорами по иранской ядерной программе и подорвали усилия по снижению конфронтации, возлагая ответственность за последствия на израильское руководство.

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США и Израиль своими нападениями на Иран спровоцировали резкое ухудшение ситуации на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. «Нападения США и Израиля на Иран, как российская сторона и предупреждала, ведут к резкому обострению и радикальной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Неспровоцированная агрессия США и Израиля против Ирана, откровенные попытки сменить режим, посягнуть на суверенитет страны, влезть в ее внутренние дела и решить за иранский народ его судьбу, грубо нарушают Устав ООН, основополагающие нормы и принципы международного права», — говорится в сообщении МИД РФ в telegram-канале. Ранее МИД России уже осуждал удары Израиля по территории Ирана, назвав их грубым нарушением Устава ООН и международного права, а также выражал обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Ведомство подчеркивало, что атаки совпали с важными международными переговорами по иранской ядерной программе и подорвали усилия по снижению конфронтации, возлагая ответственность за последствия на израильское руководство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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