Аракчи сообщил о военных операциях Ирана против Израиля

Военные операции Ирана против Израиля продолжались до 4:00 местного времени. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Он напомнил Израилю, что Иран готов завершить военные действия, если Израиль прекратит агрессию.
«Военные операции наших мощных вооруженных сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 утра», — написал Аракчи на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что если Израиль прекратит агрессию, Тегеран прекратит атаки. Также Аракчи выразил благодарность иранским военным за их готовность защищать страну.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о прекращении огня. Аракчи опроверг это, напомнив об отсутствии соглашения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.